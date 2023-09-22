تعليم الخط العربي للأطفال في مكتبة مصر العامة بأسيوط

نظمت مكتبة مصر العامة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية. وقد تضمنت هذه الفعاليات ورشة عمل لتعليم الخط العربي للأطفال بتنفيذ إيمان وهبة.

أقيمت الورشة في إطار جهود مكتبة أسيوط لتعزيز الثقافة العربية وتعليم الأطفال فن الخط العربي. وشهدت الورشة مشاركة عدد كبير من الأطفال الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم هذا الفن الجميل.

قدّمت المدربة إيمان وهبة تقديمًا تعريفيًا عن الخط العربي وأهميته في التراث الثقافي للعالم العربي. ثم بدأت في تعليم الأطفال الأساسيات الأولى للخط العربي، بدءًا من تعلم شكل الحروف ومعانيها، وحتى ممارسة الكتابة بأنواع مختلفة من الخط العربي.

شارك الأطفال بحماس وتفانٍ في الورشة، حيث تعلموا كيفية تشكيل الحروف بشكل صحيح وتفنيدها بأناقة. كانت الورشة فرصة رائعة للأطفال لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم الفنية.

تعتبر هذه الفعاليات الثقافية ورش العمل أجزاءً هامة من برنامج مكتبة أسيوط لتحفيز الشباب على الاهتمام بالثقافة والفنون. وتعكس هذه الفعاليات التزام مكتبة أسيوط بتعزيز التنمية الثقافية في المجتمع.

تعلق هاجر محروس، رئيسة مكتب الثقافة بفرع أسيوط، قائلة: "نحن فخورون بتنظيم فعاليات ثقافية مثل هذه التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العربية وتطوير مهارات الأطفال في الفن الجميل. نتطلع إلى المزيد من الفعاليات المستقبلية التي ستساهم في تعزيز التنمية الثقافية في محافظة أسيوط".

بهذه الطريقة، تعزز مكتبة أسيوط التنمية الثقافية في المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. وتأمل المكتبة أن تستمر هذه الفعاليات في جذب المزيد من الأطفال والشباب للاهتمام بالثقافة والفنون، وتطوير مواهبهم في هذا المجال الجميل.

تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط

تعليم الخط العربي للاطفال في مكتبة مصر العامة اسيوط