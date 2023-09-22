باليوم والساعة.. البحوث الفلكية يعلن موعد بداية الخريف رسميا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف لهذا العام.

موعد بداية فصل الخريف



وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن الكرة الأرضية سوف تشهد يوم السبت 23 سبتمبر 2023م انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لهذا العام حسبما اصطلح في الأوساط العلمية والإعلامية عندما تتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء، وهي اللحظة التي تحين في تمام الساعة 9:49:06 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، أنه في هذا اليوم تشرق الشمس من اتجاه الشرق الحقيقي وتتقارب ساعات الليل والنهار في كافة أرجاء الكرة الأرضية نسبياً وتصبح متساوية عند خط الاستواء تماماً.

جدير بالذكر أن هذا الفصل الخريف، يتميز الجو فيه غالباً باعتداله عادةً بالمقارنة بالفصول الأخرى، سوف يستمر مدة زمنية قدرها 89 يوماً و19 ساعة و38 دقيقة، بينما يكون الوضع مختلف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى حيث يكون فصل الربيع.