الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد أول أيام فصل الخريف (شاهد)

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وهو يوافق أول أيام فصل الخريف.

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وقال البيان الذي نشرته الهيئة العامة للأرصاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، اليوم الجمعة، إنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السحب المنخفضة تظهر صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأشارت إلى أن السحب المنخفضة تظهر صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

 

وواصلت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك انخفاضًا في نسبة الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 

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