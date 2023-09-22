حزمة اتهامات خطيرة تلاحق عائلة أنغام .. شقيقها: "عندي الدليل ومفيش سكوت"

وجه الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، اتهامات شديدة الخطورة إلى عائلته، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شقيق أنغام، عبر "فيس بوك": أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!.

أنغام وشقيقها

حزمة اتهامات لـ عائلة أنغام .. شقيقها: ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل

وأضاف شقيق أنغام:" أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطئ، ده انتوا عالم كفرة ".

وتابع الموسيقار خالد محمد علي سليمان، قائلًا: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".

شقيق أنغام يتهم عائلته بقتل غنوة .. "عندي الدليل ومفيش سكوت"

سبب وفاة غنوة شقيقة الفنانة أنغام

رحلت غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، عن عالمنا أثر تعرضها لحادث سير مُفجع، وذلك في شهر أكتوبر عام 2018، وتم نقلها إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت علاقة غنوة بأختها غير الشقيقة أنغام متوترة للغاية، إذ انقطعت لسنوات، وإتهمت الأولى شقيقتها في أحد البرامج الشهيرة عام 2017، بالتخلي عن عائلتها بعد الشهرة ورفضها مساعدة شقيقها في علاجه.

عائلة أنغام

ورغم خلاف الشقيقتان إلا أن عقب رحيل غنوة، كشفت والدتها في حوار مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" (أكتوبر 2018)، أن أنغام شاركت في غُسل شقيقتها .

غنوة شقيقة أنغام

والدة غنوة: أنغام غسَّلت أختها ودفنتها في مدافنها الخاصة

وأضافت والدة غنوة، قائلة:"أنغام حضرت للمستشفى فور علمها بالخبر، وركعت على ركبتيها أمام شقيقتها غنوة وبكت، وهي اللي غسِّلتها ودفنتها في مدافنها الخاصة ووعدتني بأنها تدفني جنبها، ولكنها رحلت وهي وأنغام مش بيتكلموا".

وكان رحيل شقيقة أنغام، بمثابة صدمة في الوسط الفني نظرا لصغر سنها، بالإضافة لكونها أم لطفل وحيد يدعى ياسين أمير، تركته وعمره 5 سنوات، وشارك ابنها في إعلانات دعائية، كما شارك تمثيليا في عدة أعمال بداية من "زي الشمس" مع دينا الشربيني عام 2019، وترعاه خالته أنغام وتصفه بأنه نجم العائلة الأهم وأغلى هدية من ربنا.

أنغام وشقيقها

أنغام تروي سبب خلافها مع شقيقتها غنوة

كشفت أنغام، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، سبب خلافها مع شقيقتها غنوة قبل رحيلها، وأن بالرغم من وفاتها وهما متخاصمين، إلا أن خبر وفاتها كان كالصاعقة بالنسبة لها، حيث رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع.

وأوضحت أنغام أنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدًا، فكان خبر وفاة شقيقتها غنوة من أصعب لحظات حياتها، قائلة: "لم نكن على علاقة جيدة، لكن لم أكن أتخيل أنها سترحل وغسلتها بإيدي كان موقف قاسي جدًا عمري ما تخيلت أن أمر به".

أنغام

أنغام تؤكد أنها لم تكن سببًا في خلافها مع شقيقتها غنوة

وأكدت المطربة أنغام أنها لم تكن سببًا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسي تجاهها.