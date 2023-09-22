هدى الإتربي تسير على خطى عارضات الأزياء بالريش الناعم

تنجذب الفنانة هدى الإتربي للأزياء الجذابة التي تعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بأسلوب ساحر مما جعلها أيقونة تمثل أشهر ماركات الموضة العالمية.

تألقت هدى الإتربي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأنوثة والرقي في آن واحد، حيث ارتدت جمبسوت مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم باللون الأسود على الجسم مزين من الأطراف الريش الناعم من الأطراف فيما انتعلت حذاءً بكعب عالٍ.

اختارت ترك خصلات شعرها الطويل الأسود منسدلة فوق كتفيها بشكل ناعم، وضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتبزر سحر ملامحها المصرية بشكل جذاب مع لون النود في الشفاه.

هدى الإتربي:

هدى الإتربي (وُلدت عام 1989) هي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعملت في أحد البنوك لنحو 3 سنوات، درست التمثيل في ورش خاصة لأشهرعدة، وأول تجربة فنية لها كانت عام 2016 في فيلم قصير تم تصويره بكاميرا تليفون موبايل وشاركت بتجربتها الأولى في مسابقة مهرجان دبي للأفلام القصيرة.

بدأت مشوارها الفني في مصر من خلال فيلم «علي بابا» عام 2018، أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أكتوبر 2020، بإطلالتها التي وُصفت بأنها أجمل إطلالة لفنانة في حفل افتتاح المهرجان.