يد الأهلي يلتقي المعادي بثاني جولات دوري المحترفين

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، نظيره فريق المعادي، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني جولات بطولة دوري المحترفين.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على أن تقام بصالة المركز الأوليمبي، ويسبقها قيام الإسباني ديفيد ديفيز بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

يسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الظهور بشكل مميز ومواصلة الأداء المميز بعدما استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على نظيره الزهور.



على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لخوض المواجهة الودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني بعد قليل، والتي تأتي في إطار معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وجاء تشكيل الأهلي في المواجهة كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

ويختتم الأحمر تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، فعاليات المعسكر غد الأربعاء.



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