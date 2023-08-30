رابطة الأندية تعلن محمد شريف أفضل مهاجم بالدوري لموسم 2022-2023

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن تتويج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي الحالي محمد شريف، ونجم الأهلي السابق، بجائزة أفضل مهاجم ببطولة الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن محمد شريف المهاجم الأفضل:

نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية للمحترفين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "شريف المخيف يكمل فريق دوري nile لموسم 2022/ 2023،

محمد شريف هو المهاجم الأفضل باختيارات جماهير رابطة الأندية المحترفة".

محمد شريف أفضل مهاجم بالدوري المصري

يذكر أن أعلن مسئولو النادي الأهلي، انتقال محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر إلى نادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشرت الصفحة الرسمية للأهلي منشورًا كتبت عليه: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".