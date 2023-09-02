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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخليج بقيادة محمد شريف في مهمة صعبة أمام الشباب المتعثر بدوري روشن

الخليج السعودي
الخليج السعودي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد شريف مواجهة صعبة أمام نظيره فريق الشباب مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

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يستضيف الشباب المتعثر حتي الأن في الدوري نظيره الخليج على  استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في مباراة ستكون صعبة نتيجة تعثر موقف الفريقين في جدول المسابقة.

ويدخل الشباب لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن عشر والاخير بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين فقط متساويا مع الخليج والذي في المركز السادس عشر بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة الشباب والخليج والقناة الناقلة

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

معلق مباراة الشباب والخليج 

يعلق على أحداثمباراة الشباب والخليج  عبر قناة الرياضية السعودية(SSC EXTRA 1 ) المعلق مشاري القرني
 

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