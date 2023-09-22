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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين بالضفة الغربية.

 

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وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن الشاب يدعى عبدالله أبوحسن، من بلدة اليامون غرب جنين، وارتقى جراء إصابة برصاص الاحتلال في البطن خلال اقتحام الاحتلال لبلدة كفر دان غرب جنين.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مكونة من 12 مركبة، بعد منتصف الليل، بلدة اليامون غرب جنين، وعند تمام السادسة صباحا أصيب الشاب عبدالله أبو حسن، البالغ من العمر 16 عاما، برصاصة في منطقة البطن، وتعرض لنزيف حاد، ونقل إلى المستشفى إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من انقاذه ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وخرجت مسيرة في بلدة كفر دان عقب انسحاب جيش الاحتلال لتشييع للشاب الشهيد وسط صيحات غاضبة تطالب بالرد على الجرائم الإسرائيلية، ومن المنتظر أن تنطلق جنازة تشييع كبيرة عند العاشرة صباحا لمواراته الثرى.

 

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