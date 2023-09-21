رئيس فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى قرارات الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفلسطيني محمد عباس "أبومازن"، أنه جاء إلى نيويورك حاملاً قضية فلسطين؛ مُشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى قرارات الأمم المتحدة، وينتهك مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفلسطيني: سنقوم برفع شكاوى لدى الجهات الدولية المعنية على "إسرائيل" بسبب الجرائم التي ارتكبت ومازالت ترتكب بحقنا وعلى بريطانيا وأمريكا لدورهما في وعد بلفور.

وأضاف عباس: نطلب عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وتابع عباس: شعبنا يدافع عن حقوقه المشروعة من خلال المقاومة الشعبية السلمية لتحرير الأرض من احتلال استيطاني لا يؤمن بالسلام.

وأتم الرئيس محمود عباس: "لا سلام بدون حل قضية فلسطين".

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات سلمية شرق قطاع غزة

أُصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، أحدهما في حالة خطرة، وآخرون بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون في عدة مناطق على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح جنوب القطاع وجباليا شماله، ما أدى لإصابة اثنين بالرصاص الحي، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة، وعدد آخر بالاختناق.

وتتواصل المسيرات السلمية لليوم السادس على التوالي قرب السياج الفاصل في عدة مناطق شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية وضد المقدسات والأسرى.