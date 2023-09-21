كينيا.. روتو يتعهد بمحاربة العصابات في هايتي

تعهد الرئيس الكيني، بأن بلاده ستقود قوة متعددة الجنسيات في هايتي لمحاربة حرب العصابات، حتى في الوقت الذي يشكك فيه الناس في كلا البلدين في الخطة التي وضعتها الحكومة الأمريكية.

تحدث الرئيس ويليام روتو، في حفل إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الكاريبية. وكان رئيس وزراء هايتي أرييل هنري حاضرا وقبل عام، دعا هنري إلى النشر الفوري لهذه القوة.

وقال روتو: "بصفتنا البلد الرائد للبعثة الأمنية التي تدعمها الأمم المتحدة في هايتي، فإننا ملتزمون بنشر فريق متخصص لتقييم الوضع بشكل شامل وصياغة استراتيجيات مجدية من شأنها أن تؤدي إلى حلول طويلة الأجل".

منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021 ، استولت العصابات على الشرطة الهايتية ويقدر الخبراء أنهم يسيطرون الآن على 80٪ من العاصمة بورت أو برنس.

في بعض المناطق، يتم إغلاق المدارس لأن العصابات المتحاربة عنيفة وتقتل الناس. أدى العنف إلى نزوح ما يقرب من 200,000 هايتي أحرقت منازلهم.

وأشادت الولايات المتحدة بكينيا لتفكيرها في قيادة القوة المدعومة من الأمم المتحدة وسط تردد آخر، وتقوم الولايات المتحدة بصياغة قرار لمجلس الأمن الدولي يجيز ذلك. ولم يحدد جدول زمني لعرض هذا القرار والتصويت عليه وعرضت جزر البهاما وجامايكا دعمهما للقوة.

أرسلت كينيا فريق تقييم إلى هايتي قبل بضعة أسابيع مع فكرة نشر 1 من ضباط الشرطة لديها. ولم يرد المسؤولون الكينيون على أسئلة حول ما تعرض على الحكومة مقابل قيادة القوة.

هايتي لديها فقط حوالي 10،000 ضابط شرطة لسكان أكثر من 11 مليون نسمة.

وعبر بعض الهايتيين والكينيين عن شكوكهم في نشر قوات متعددة الجنسيات تقودها الشرطة الكينية التي تتهمها هيئات الرقابة منذ فترة طويلة باستخدام القوة المميتة والتعذيب وانتهاكات أخرى.

وقالت وحدة الطب الشرعي المستقلة في تقرير صدر هذا الشهر: "شهدنا العام الماضي موجة من الإجراءات العقابية للشرطة خلال الاحتجاجات وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والوفيات في الحجز والتعذيب المتعمد للأطفال والتدخل في سلطات التحقيق" وغيرها من الانتهاكات.

وقال فريق المراقبة، الذي يعمل مع خبراء طبيين وقانونيين، إنه وثق 482 حالة تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات بين 1 أكتوبرالأول 2022 و31 أغسطس من هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد المسجل خلال فترة مماثلة من العام السابق، في عهد الرئيس السابق أوهورو كينياتا.

وقالت المنظمة إن هذه "زيادة مثيرة للقلق" في انتهاكات الشرطة، خاصة ضد الشباب، في عهد روتو، الذي تعهد بحماية الشباب في المناطق الحضرية من عنف الشرطة البيانات التي تشيد بانتهاكات إنفاذ القانون وإصدار أوامر إطلاق النار بقصد القتل تفاقم الوضع الحرج أصلا".

وقال المفتش العام للشرطة الوطنية الكينية إنه تم إخفاء جثث لاتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة التي قالت جماعات حقوقية إنها خلفت عشرات القتلى من المحتجين.

وأضافت المنظمة أن الشرطة ترفض أيضا الإبلاغ عن جميع الوفيات والإصابات إلى هيئة الرقابة التي أنشأتها الحكومة وحتى ترفض تسجيل شكاوى الضحايا.

وفي الشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إن 1,860 شخصا قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في هايتي بين أبريل ويونيو، بزيادة قدرها 14 في المائة عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكان من بين القتلى 13 من ضباط الشرطة. واختطف 298 شخصا آخر. وتواصل العصابات استخدام الاغتصاب والتشويه لبث الخوف، وفقا للتقرير.

وصدر التقرير بعد يوم من حث السفارة الأمريكية في هايتي المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن" نظرا للمخاوف الأمنية.

حذر ضابط شرطة سابق يعتبره الكثيرون أقوى زعيم عصابة في هايتي جيمي شيريزييه ، المعروف باسم "الشواء" من أنه سيقاتل أي قوة دولية منتشرة في البلاد إذا ارتكبت انتهاكات.