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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أطفال مصر يهنئون المملكة باليوم الوطني السعودي الـ93

أطفال مصر يهنئون
أطفال مصر يهنئون المملكة باليوم الوطني السعودي الـ93

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، وفد أطفال من مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات المصرية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

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ورحب السفير نقلي خلال الاستقبال بالأطفال الذين ارتدوا أزياء تقليدية من المملكة ومصر وألقوا كلمات تهنئة للمملكة عكست ملامح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما حملوا بفخر وسعادة الأعلام السعودية والمصرية.

 أهمية دور الأجيال القادمة في توثيق أواصر العلاقات بين البلدين


وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أهمية دور الأجيال القادمة في توثيق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنيا للوفد الطلابي المهنئين النجاح والتوفيق في دراستهم.

وفي ختام اللقاء، التقطت الصور التذكارية لهذه الزيارة.

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