اليوم الوطني السعودي.. مظاهر الاحتفال بالمملكة

اليوم الوطني السعودي.. تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي، والذي يعتبر من المنسايبات المهمة في الممكلة، والذي يحل يوم 23 سبتمبر من كل عام، وهي ذكرى التحول من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

ويشهد اليوم الوطني السعودي، احتفالات صاخبة من قبل المواطنين، من خلال وجود الألعاب النارية، والعروض الجوية المذهلة، وإذاعة الأغاني الوطنية المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في البلاد، ارتداء الزي الرسمي للسعودية. رفع الأعلام فى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ووجود عروض على جميع السلع الموجودة نص الثمن، وذلك لإدخال البهجة والسرور المواطنين.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

الاحتفال باليوم الوطني السعودي

ويحصل الطلاب تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني 1445 في المدارس والجامعات على 4 أيام إجازة، تبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر شهر سبتمبر إلى الأحد الـ24 من شهر سبتمبر، وهي الذكرى السنوية التي يحصل الطلاب والطالبات وموظفو القطاع العام والخاص على العطلة الرسمية للاحتفال.

القطاع العام في السعودية

ومن جانب آخر يحصل العاملون بالقطاع العام أو الخاص على عطلة رسمية من يوم السبت 23 سبتمبر 2023 ميلاديًّا، 8 ربيع الأول وتستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي يوم 27 سبتمبر ميلاديًّا 12 ربيع الأول.