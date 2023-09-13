هوية اليوم الوطني السعودي الـ93.. وموعد بداية الإجازة

هوية اليوم الوطني السعودي الـ93.. يحتفل المواطنون في الممكلة العربية السعودية باليوم الوطني، والذي يعد أكثر الاحتفالات المقربة إلى قلوب السعوديين، حيث يحتفل باليوم هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق" وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه السعودية.

اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي.. وتقام الاحتفالات باليوم الوطني في السعودية، احتفاءً بتلك الذكرى وهي توحيد المملكة العربية السعودية، في تاريخ ثايت يوم 23 سبتمبر الجاري، ويحصل العاملون بكلا القطاعين العام والخاص في السعودية على إجازة يمناسبة الاحتفال.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

وتقام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، من خلال توزيع الأعلام السعودية وتزيين الشوارع بالزينة الوطنية، وإقامة عروض نارية حيث تصبح السماء براقة بالألعاب النارية، فضلًا عن تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والعروض الفنية والمسرحيات، كما يرتدي المواطنون الزي السعودي وهو عبارة عن ثوب أبيض للرجال وعباءة سعودية للنساء.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

ويحصل موظفو القطاعين العام والخاص على يوم واحد إجازة، بينما تمتمد إجازة المدارس والجامعات لمدة أربعة أيام، وفق اللوائح والقوانين الحكومية، حيث تكون مدفوعة الأجر، وتبدأ إجازة الجامعات والمدارس، من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر لسنة 2023 حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر بينما تبدأ إجازة القطاع الخاص يوم السبت 23 سبتمبر 2023، أما القطاع العام يوم الأحد المرافق 24 سبتمبر.