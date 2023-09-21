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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أول شحنة إمدادات إنسانية أمريكية تصل إلى ليبيا

ليبيا
ليبيا

وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي في ليبيا، أول شحنة من الإمدادات الإنسانية المنقولة جوا من الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى ليبيا لدعم الاستجابة السريعة للمتضريين من الفيضانات المدمرة (إعصار دانيال) الذي ضرب البلاد مؤخرا.

 

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس - أن الشحنة تشمل 13 طنا متريا من مواد الإغاثة الإنسانية، من بينها أغطية بلاستيكية متينة للمأوى وأدوات إصلاح ومستلزمات نظافة والبطانيات، وحاويات المياه من مستودع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دبي -وفق بيان نشر على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولفتت الوكالة، إلى أنه سيتم توزيع هذه الإمدادات من قبل شريك الحكومة الأمريكية، المنظمة الدولية للهجرة ووكالات الإغاثة الأخرى لدعم الاحتياجات الأكثر إلحاحا في المجتمعات المتضررة من الفيضانات.

يأتي هذا الجسر الجوي لإمدادات الإغاثة الحيوية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن تقديم 11 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الأمريكية الإضافية لفيضانات ليبيا.

12 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للفيضانات

وحتى الآن، تقدم الولايات المتحدة 12 مليون دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للفيضانات.

وسيسمح هذا التمويل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية الدولية والمحلية بتقديم المساعدة الغذائية الطارئة، والخدمات الصحية عبر العيادات الطبية المتنقلة، ومستلزمات النظافة، ودعم المأوى، ومياه الشرب المأمونة، والمساعدة النقدية، وإدارة الحالات والإدارة الكريمة للموتى ودعم لم شمل الأسرة وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين وغيرهم من السكان المتضررين من الفيضانات.

 

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