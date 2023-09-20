الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى الفقي: حشد السيسي لدعم ليبيا إحساس بالعروبة وذكاء سياسي (فيديو)

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الحشد الذي قام به الرئيس السيسي لدعم ليبيا بسبب ما جرى في درنة، وعدد السيارات والمساعدات التي أرسلت فيها قدر كبير جدا من الإحساس بالعروبة وفيها أيضا ذكاء سياسي، وهذا هو مشهد الأسبوع التي لفتت نظري.

txt

مصطفى الفقي: الدولة حريصة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة محايدة (فيديو)

 ليبيا لم تحصل على مساعدات من كل الدول

وأضاف الفقي  خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن هذا المشهد مهم جدا خاصة أن ليبيا لم تحصل على مساعدات من كل الدول وهناك دول كثيرة لم تساعدها.

وتابع الفقي :"لو لاحظنا مساعدات المغرب سنجد أن المساعدات جاءت من دول غربية أكثر وكان الوضع له طبيعة دولية اكثر من ليبيا، لكن ليبيا بسبب ظروفها والتمزق السياسي الحاصل فيها لم تحصل على مساعدات من دول كثيرة"

مواد متعلقة

محمد بن راشد يوجّه بتسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية العاجلة إلى ليبيا

مصر تشارك في عمليات البحث وانتشال الجثث جرّاء إعصار ليبيا
الجريدة الورقية