مصطفى الفقي: حشد السيسي لدعم ليبيا إحساس بالعروبة وذكاء سياسي (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن الحشد الذي قام به الرئيس السيسي لدعم ليبيا بسبب ما جرى في درنة، وعدد السيارات والمساعدات التي أرسلت فيها قدر كبير جدا من الإحساس بالعروبة وفيها أيضا ذكاء سياسي، وهذا هو مشهد الأسبوع التي لفتت نظري.

ليبيا لم تحصل على مساعدات من كل الدول

وأضاف الفقي خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر الشاشة "mbc masr"، أن هذا المشهد مهم جدا خاصة أن ليبيا لم تحصل على مساعدات من كل الدول وهناك دول كثيرة لم تساعدها.

وتابع الفقي :"لو لاحظنا مساعدات المغرب سنجد أن المساعدات جاءت من دول غربية أكثر وكان الوضع له طبيعة دولية اكثر من ليبيا، لكن ليبيا بسبب ظروفها والتمزق السياسي الحاصل فيها لم تحصل على مساعدات من دول كثيرة"