رئيسًا جديدًا لهيئة أركان الجيش الأمريكي.. من هو الجنرال تشارلز براون؟

بعد طول انتظار، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيوش المشتركة، متخطيا الحصار الذى فرضه السيناتور تومى توبرفيل على تعيينات وترقيات مسئولى البنتاجون.

وجاء تصويت المجلس بموافقة 83 سيناتور ومعارضة 11 أخرين، ومن المتوقع أن تعقبه سلسلة من عمليات تأكيد تعيين قادة الجش والمارينز، والتى تم تعليقها علت مدار أشهر بسبب معارضة سيناتور ألاباما الجمهورى توبرفيل على خلفية سياسات وزارة الدفاع المتعلقة بإتاحة الإجهاض.

ومن المقرر أن يخلف الجنرال تشارلز براون رئيس الأركان الحالى مارك ميلى عمدما يتنحى الأخير عن منصبه بنهاية هذا الشهر.

وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن في مايو تعيين الجنرال الأفريقي-الأمريكي رئيسا لهيئة الأركان، منوها إلى المؤهلات العسكرية التي يتمتع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية، لا سيما انخراطه في مكافحة العنصرية.

لكن هذا التعيين عرقل إقراره في مجلس الشيوخ، على غرار أكثر من 300 تعيين آخر، السناتور تومي توبرفيل؛ احتجاجا على سياسة البنتاغون المتعلقة بإجهاض العسكريات.

أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة

وبتثبيته في منصبه، يصبح الجنرال تشارلز براون ثاني ضابط أمريكي من أصل أفريقي يتبوأ أعلى منصب عسكري في الولايات المتحدة، إذ لم يسبقه إلى ذلك سوى الجنرال كولن باول في تسعينيات القرن الماضي (1989-1993).

وفي سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، سيعمل تشارلز براون تحت إمرة وزير دفاع من أصل إفريقي أيضا هو لويد أوستن.

من هو الجنرال تشارلز براون

وفقا لسيرته الذاتية على موقع "القوات الجوية"، بدأ تشارلز براون خدمته العسكرية كطيار، وفي رصيده أكثر من 3000 ساعة طيران، بما في ذلك 130 ساعة قتالية.

حصل براون على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس للتكنولوجيا، كما تخرج، في عام 1991، من كلية الأسلحة القتالية التابعة للقوات الجوية الأميركية في قاعدة نيليس الجوية بولاية نيفادا.

وسمي الجنرال تشارلز براون، في عام 1984، كخريج متميز من برنامج تدريب ضباط الاحتياط التابع لجامعة تكساس للتكنولوجيا، كما كان مدربا لطائرات "إف-16" لدى كلية الأسلحة القتالية التابعة للقوات الجوية الأميركية.

كما شغل منصب زميل الدفاع الوطني في معهد تحليلات الدفاع في ولاية فيرجينيا.

وبعدما عين قائد لواء، تبوأ براون منصب قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.

تظاهرات ضد العنصرية

وبرز اسم الجنرال تشارلز براون في غمرة التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة ضد العنصرية، في أعقاب مصرع جورج فلويد قبل 3 سنوات، والتي جرت تحت شعار "حياة السود مهمة".

يومها نشر الضابط الكبير مقطع فيديو، تحدث فيه عن التمييز الذي تعرض له هو نفسه، بما في ذلك في الجيش.

وقال تشارلز براون إنه "في سلاح الجو غالبا ما كنت الأفريقي-الأمريكي الوحيد في سربي، وكضابط كبير، الأفريقي-الأمريكي الوحيد في الغرفة".

وأضاف: "أتذكر الضغوط التي كنت أرزح تحتها لكي لا أرتكب أي خطأ، لا سيما أمام رؤسائي الذين كنت أشعر أنهم لا يتوقعون الكثير مني بصفتي أمريكي من أصل إفريقي".

وشدد يومها الجنرال تشارلز براون على أنه كان يعمل "بجهد مضاعف"، لإثبات أن توقعاتهم وأفكارهم النمطية عن الأمريكيين من أصول أفريقية ليست في محلها.

ومنذ مايو الفائت، كان بايدن يعتزم تعيين الجنرال براون في هذا المنصب، خلفاً للجنرال مارك ميلي، لكن العراقيل أجلته حتى سبتمبر الحالي.

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