كولر يشيد بثلاثي الأهلي بعد الفوز على المصري برباعية

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تهنة لاعبي الأهلي بعد الفوز علي المصري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاء اجتماع كولر مع اللاعبين داخل غرفة الملابس إيجابيًا بعد اللقاء لكنه اختص بالإشادة الثلاثي رضا سليم وكريم فؤاد وأمام عاشور كما وصفهم بأنهم كانوا نجوم المباراة.

وطالب كولر الثلاثي أمام اللاعبين بمزيد من الجهد والأداء المتميز حتى يحافظوا على أماكنهم في تشكيلة الفريق.

وحقق الأهلي الفوز على المصري برباعية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب استاد برج العرب في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج بدوري أبطال أفريقيا:

ويستعد الأهلي لمواجهة سانت جورج الإثيوبي في المباراة التي ستجمع بينهما في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير، في إطار منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.