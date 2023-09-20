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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بيرسي تاو أمام المصري

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق  تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس.

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بيرسي تاو يسجل مجددًا ويوقع على ثالث أهداف الأهلي أمام المصري

وأضاف جاب الله أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى اليوم، وسوف يخضع لفحص طبي غدًا يحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

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