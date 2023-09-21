معلق مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي والقناة الناقلة

أعلنت قنوات SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين، معلق مباراة الاتحاد الفتح المرتقبة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الجولة السابعة من دوري روشن.

موقف الاتحاد والفتح قبل المباراة :

فريق الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو يدخل مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في منطقة المنافسة بقوة على صدارة الدوري وأملا في تعثر الهلال خلال مواجهته ضد ضمك اليوم بالهزيم أو التعادل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

في حين يدخل فريق الفتح بقيادة المدير الفني سلافين بيليتش مواجهة اليوم باحثًا عن رابع انتصاراته في الدوري، حيث خاض الفريق حتى الآن 6 مباربات فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر واحدة.

ويحتل الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن فريق النصر الذي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة.

معلق مباراة الاتحاد والفتح اليوم والقناة الناقلة

وكلفت قنوات SSC المعلقين رؤوف خليف وعبدالله الغامدي بمهمة الوصف والتعليق على مباراة الاتحاد ضد الفتح والتي ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.