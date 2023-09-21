تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفتح اليوم في الدوري السعودي

استقر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ فريق الاتحاد السعودي على التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد الفتح لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في منطقة المنافسة بقوة على صدارة الدوري وأملا في تعثر الهلال خلال مواجهته ضد ضمك اليوم بالهزيم أو التعادل.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة حصدها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال المتصدر، وبفارق الأهداف فقط عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة لمواجهة الفتح :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: حسن كادش – فيلبي لويز – أحمدشراحيلي

الوسط: مدالله العليان - كانتي - فابينهو – بامسعود

الهجوم: العمري – رومارينيو - كمارا

موعد مباراة الاتحاد والفتح والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الفتح في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف.