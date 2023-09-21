قفزة جديدة في أسعار السكر اليوم في أسواق الجملة.. 1300 للطن

أسعار السكر.. واصلت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية للجملة ارتفاعها غير المبرر والذي فاق كل التوقعات وأدى إلى استيار المواطن في الشارع المصري، للمرة الثالثة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إذ قفز السكر المكرر بنحو 1300 جنيه للطن.

بالرغم من طرح السكر في البورصة السلعية، لإحداث حالة من الشفافية والتوازن في آليات العرض والطلب، ولكن السبب يكمن في زيادة الطلب القوي علي السلعة، خلال تلك الفترات؛ نظراً لقرب موعد احتفالات المسلمين بالمولد النبوي الشريف.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز، على مدار نحو ثلاثة أسابيع، وذلك عقب التراجع بمقدار ما بين 1500 : 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر ومشتقاته اليوم الخميس، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

السكر

السكر الأبيض

قفز سعر طن السكر الأبيض، بنحو 1300 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 31,800 جنيه، بدلًا من 30,500 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار ثلاثة أسابيع متواصلة، طن النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 30 جنيهًا، اليوم الخميس.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد أكتوبر 2023 عند 26.64 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.15 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد مارس 2024 بنسبة 0.48%، ليسجل 27.02 سنت للرطل أي بمقدار هبوط 0.13 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 725.5 دولار للطن، بمقدار تراجع 1 دولار؛ أي بنسبة 0.14%، وقت كتابة هذا الخبر.

وهبط بشكل هائل عقد تداول مارس 2024، ليسجل 720.10 دولار للطن، بانخفاض قدره 1.80 دولار.