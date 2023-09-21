وكيل صحة قنا يتابع إمتحانات الدورة التدريبية للحاسب الآلي للعاملين

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها مركز المعلومات بمديرية الصحة.

وأوضح الدكتور محمد، أن الدورة التدريبية المقدمة على مدار الـ5 أيام تتضمن تدريب المتقدمين من العاملين بالمديرية، سواء العاملين بديوان المديرية، أو المستشفيات، أو الوحدات، على أساسيات الحاسب الآلي، وذلك بما يدعم تطوير ودعم العاملين، وفقًا لتوجهات الوزارة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بالعمل على ميكنة الخدمات الصحية.

وأضاف بدران، أن الدورة تمنح المتقدمين بها شهادة من مركز تكنولوجيا المعلومات الصحية بوزارة الصحة والسكان.

فيما أوضح مينا سمير، مدير مركز المعلومات أن جهود المديرية مستمرة في تقديم العديد من الدورات التقنية والفنية ومنها:

الأمن الرقمي، أساسيات صيانة وتركيب الشبكات، الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي المتخصصة في المجال الصحي ICDL Health.