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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

" أبو العيون ": تعهدات لغرفة أسيوط بخفض أسعار الخضروات والفواكة

بوابة الوفد الإلكترونية

رحب عمرو أبو العيون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بأسيوط  ونائب رئيس الاتحاد للغرفة التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوقف تصدير البصل خاصة بعدما وصلت ازمة غلاء سعرة لأرقام قياسية تخطت الثلاثون جنيها مما دعي كل المواطنين للشكوي وخاصة انها وصلت في ظل موجة غلاء بعض السلع وهي ازمة مصطنعه من بعض ضعاف النفوس هذا .

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واضاف أن شعبة الخضار والفواكة اجتمعت بمقر الغرفة التجارية وقد تعاهدوا علي البيع باسعار الجملة وبرروا الزيادة بعدم الوارد لا اسواق الجملة باسيوط ولكن بدات الانفراجة من اكثر من اربع ايام بنزول سعرة ما بين 20/25 جنية للكليو .. وما زال ننتظر المزيد من العطاء لتجار اسواق الجملة باسيوط والذين تعاهدوا ل عمرو ابو العيون علي تقليل هامش الربح حتي استقرار الاسواق والنزول بالسعر الذي يرضي الجمهور إلى حد ما .

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