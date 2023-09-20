غرفة كفرالشيخ تشيد بقرار وقف تصدير البصل لنهاية العام

ثمن المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

مصلحة المواطن

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة، إن القرار يصب في مصلحة المواطن حيث أن وقف تصدير البصل حتي نهاية العام يؤدي إلي وفرة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض السعر، ومع بداية العام سوف يتم دخول المحصول الجديد من البصل مما يعني وفرة في المعروض.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ أن هناك متابعة يومية من شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة لاسعار والعمل علي توازن الاسعار، مشيرًا إلي أن هناك انخفاض في أسعار بعض السلع تتماشي مع برنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

جدير بالذكر أن المستهلك المصري يعاني من ارتفاع سعر البصل في الأسواق، وتخطى سعر الكيلو منه الـ27جنيه.