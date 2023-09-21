وفد الغرفة التجارية يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة

زار وفد من مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، وأيمن رخا نائب أول رئيس مجلس الإدارة وسمير شطا نائب ثاني رئيس مجلس الإدارة و أحمد أبو شامة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة.

وذلك للاطلاع على طلبات السادة التجار وسماع شكواهم ومقترحاتهم لتطوير السوق وخدماته وطلباتهم من حيث الصيانة الدورية وغيرها وبناء عليه صرح الوفد بدراسة طلباتهم والعمل عليها وتنفيذها في أسرع وقت لاوعمل جدول زمني يتم فيه الوصول الى الاهداف المطلوبة بداية من اليوم للوصول بالسوق للمستوى اللائق به وبالسادة التجار وبالعملاء المترددين عليه وان هذا هو الهدف الأساسي من الزيارة والتي نالت ترحيب السادة التجار وسعادتهم وحسن استقبالهم