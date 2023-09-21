الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

وفد الغرفة التجارية يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة

وفد الغرفة التجارية
وفد الغرفة التجارية يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة

زار وفد من مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، وأيمن رخا نائب أول رئيس مجلس الإدارة وسمير شطا نائب ثاني رئيس مجلس الإدارة و أحمد أبو شامة عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، سوق الجملة للخضار والفاكهة بدمياط الجديدة.

 

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الغرف التجارية تنظم معارض "أهلًا مدارس" في المحافظات

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الغرف التجارية تعلن انطلاق معارض "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

وذلك للاطلاع على طلبات السادة التجار وسماع شكواهم ومقترحاتهم لتطوير السوق وخدماته وطلباتهم من حيث الصيانة الدورية وغيرها وبناء عليه صرح الوفد بدراسة طلباتهم والعمل عليها وتنفيذها في أسرع وقت لاوعمل جدول زمني يتم فيه الوصول الى الاهداف المطلوبة بداية من اليوم للوصول بالسوق للمستوى اللائق به وبالسادة التجار وبالعملاء المترددين عليه وان هذا هو الهدف الأساسي من الزيارة والتي نالت ترحيب السادة التجار وسعادتهم وحسن استقبالهم

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