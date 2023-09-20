الهلال السعودي يعلن رحيل الكوري جانج

أعلن نادي الهلال السعودي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية العلاقة التعاقديه بينه وبين المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والذي كان يعاني مرض السرطان خلال الفترة الماضية.

أعلن جانج تعافيه من مرض السرطان وعاد بالفعل للتدريبات لكنه لم يتدرب بالكرة وكانت تدريبات تأهيليه وفقًا للصور التي تم نشرها من قبل المركز الإعلامي للنادي السعودي.

الهلال يعلن رحيل جانج نهائيًا

ودع نادي الهلال اليوم الأربعاء لاعبه جانج هيون سو، بعدما تعاقد النادي مع ثنائي في مركز قلبالدفاع وهم كاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي، وأصبح لا يحتاج لجهود اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

ونشر نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو به بعض أهداف اللاعب وفيه تحدث اللاعب وقال اللاعب "السلام عليكم جمهور الهلال"، وكتب نادي الهلال على الفيديو عبارة: " شكرًا جانج.. معًا كتبنا التاريخ".

شارك جانج بقميص الهلال في 145 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وتمكن من صناعة 4 أهداف، وحصل خلالها على 17 بطاقة صفراء، من الانتقال للزعيم في منتصف يوليو 2019، وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب.