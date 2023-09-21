خطوات التظلم على ارتفاع فاتورة استهلاك المياه

فاتورة المياه.. عندما يحل موعد تسديد فاتورة المياه، يتفاجأ الكثير من المواطنين بارتفاع قيمة الاستهلاك عن القيمة الحقيقية له، وفي كثير من الأحيان يتم تكرار إصدارها بقيمة مالية خاطئة مما يجعل المستهلك يبحث عن طرق التظلم على فاتورة استهلاك المياه.

وفي ظل سعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدماتها للمواطنين بشكل حديث متطور يناسب رؤية جمهورية مصر، تقدم الشركة العديد من الخدمات للمواطنين بصورة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد على المشترك، كما تقدم الشركة خدمة تقديم تظلم على أسعار فاتورة المياه عندما تتجاوز الحد المتوقع من استهلاك المواطنين من خلال إتباع بعض الخطوات الهامة التي أعلنت عنها.

وتستعرض "بوابة الوفد" خطوات التظلم على تكرار إصدار فاتورة المياه بقيمة مالية غير صحيحة، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب.

خطوات تقديم تظلم على فاتورة المياه المرتفعة

تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعض الخطوات الهامة لمن يرغب من المستهلكين في تقديم تظلم خاص بارتفاع فاتورة المياه عن حد الاستهلاك المعتاد عليه بعد التأكد من قراءة العداد ووجود زيادة في فاتورة الاستهلاك وهي كالتالي :

الاتصال بالخط الساخن من جميع المحافظات على الهاتف الأرضي 125.

الحصول على رقم انتظار ونموذج الشكاوي.

تسجيل بيانات العميل والتأكد منها من خلال البيانات المسجلة على الحاسب.

بالنسبة لسكان محافظة القاهرة والإسكندرية يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 175.

يمكنك تقديم الشكوى بصورة إلكترونية من خلال الرابط التالي :

https://www.hcww.com.eg/

يمكنك تقديم شكوى من خلال زيارة شركة المياه التي يتبع لها العداد الخاص بك.

يتم استبدال العداد إذا كان تالف بعداد آخر سليم.