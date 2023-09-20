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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط توصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

توصيل المرافق.. يبحث العديد من المواطنين عن المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق بالنسبة لمن أجروا التصالح في مخالفات البناء وفقًا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023. 

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التصالح على مخالفات البناء تتصدر الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع

وقد أعلنت محافظة القاهرة من خلال حي شرق مدينة نصر عن المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق لمن أجروا التصالح في مخالفات البناء. 

وخلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد" أبرز المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق. 

المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق 

صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب مع الاطلاع على الأصل. 

صورة من التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل. 

تقديم شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق. 

تقديم شهادة المتغيرات المكانية. 

إحضار لوحة معماري لما يلي، الواجهات، البدروم، الأرضي، الأدوار المتكررة، السطح، وغيرها. 

تقديم لوحة الإنشائي من المحاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية. 

نموذج تصالح للحصول على خطاب توصيل المرافق. 

نموذج تصالح 10 دائم، وصورة معتمدة طبق الأصل من نماذج التصالح 2.3.5.8.

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