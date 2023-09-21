طارق جبريل ينتقد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك

علق طارق جبريل أمين الصندوق السابق في نادي الزمالك، على سير الانتخابات في القلعة البيضاء بالوقت الحالي وانتقد بعض المرشحين.

قال جبريل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سعيد بأن الانتخابات هادئة أخلاقياً، لكن هناك طعون غير صحيحة، مثل الطعن على عضوية حسين لبيب، وهو يملك تاريخ طويل داخل الزمالك، ولو اللائحة تنص على أنه يجب تواجده ٨ سنوات وتواجد ٧ سنوات فقط فهذا أمر لا يدينه، هل نحن نبحث عن الأنسب أم شيء آخر؟".

خبرة القيادة لا تنطبق على بعض مرشحي الزمالك

وواصل جبريل تصريحاته قائلا: "خبرة القيادة لا تنطبق على بعض مرشحي الزمالك، النادي في حالة كارثية وهناك انهيار وقلت ذلك قبل سنتين، وأن النادي مهدد بالإفلاس حال استمرار الإدارة الحالية".

وأتم تصريحاته: "لا أملك الوقت الكافي ولذلك لم أترشح في انتخابات الزمالك".