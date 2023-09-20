إصابة عمر سيد معوض بقطع في الرباط الصليبي

أعلن سيد معوض لاعب المنتخب الوطني والأهلي الأسبق، إصابة نجله عمر الذي يلعب في صفوف الأهلي لمواليد عام 2006 بقطع في الرباط الصليبي لركبة القدم





وكتب معوض عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجماعي أكس : قدر الله ما شاء فعل الحمد والشكر لله رب العالمين في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي، عمر يجيله إصابة!، الحمد لله على كل حال، وان شاء الله يرجع زي الأول واحسن، دعواتكم لعمر ربنا يشفيه".

كان اللاعب قد سبق وأن تم تصعيده إلى الفريق الأول بالأهلي للانتظام معهم في التدريبات خلال فترات سابقة.



فوز الأهلي الأول بالدوري :

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قص الأهلي شريط الدوري بعرض قوي وأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن 4 أهداف عانقت شباك المصري، في مباراة تسيدها الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الذي سجل فيه ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

ونجح رضا سليم في التسجيل بتسديدة زاحفة وأضاف بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث بنفس الأسلوب وفي نفس الزاوية، قبل أن يختتم كريم فؤاد العائد من الإصابة الرباعية بتسديدة قوية من تمريرة أحمد عبد القادر السحرية.

بهذه النتيجة يحصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.