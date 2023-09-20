29 سبتمبر موعدًا لإياب الأهلي وسان جورج بدور الـ 32 الأفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، 29 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي وسان جورج الأثيوبي في إياب منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا الذي يحمل الأهلي لقبه .





وفي هذا الصدد ، أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء ، تأجيل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز إلى إشعار آخر ، لتعارضها مع موعد مواجهة الأحمر الافتتاحية بدوري الأبطال الأفريقي أمام سان جورج الإثيوبي .

كانت الرابطة قد أعلنت إقامة اللقاء في 27 من الشهر الجاري، قبل أن يتم الإلغاء لتعرض الموعد المحلي مع موعد مواجهة الإياب الأفريقية.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سان جورج الأحد المقبل في تمام السادسة مساءا على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، على أن تأتي مواجهة الإياب يوم 29 نم الشهر ذاته.



فوز عريض في افتتاحية الدوري ..

واستهل الأهلي مشواره ببطولة الدوري الممتاز أمس الثلاثاء بفوز عريض على المصري البورسعيدي برباعية من دون رد ، ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة المحلية ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قص الأحمر شريط الدوري بعرض قوي وأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن 4 أهداف عانقت شباك المصري، في مباراة تسيدها الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الذي سجل فيه ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

وبدأ رضا سليم التسجيل بتسديدة زاحفة وأضاف بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث بنفس الأسلوب وفي نفس الزاوية، قبل أن يختتم كريم فؤاد العائد من الإصابة الرباعية بتسديدة قوية من تمريرة أحمد عبد القادر السحرية.



