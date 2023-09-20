الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رومانيا: "إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأسود بعد وقوع انفجار"

وقوع انفجار
وقوع انفجار

أعلنت السلطات الرومانية اليوم الأربعاء أنه تم إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأسود بعد أن اصطدمت على ما يبدو بلغم بحري.

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 نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وكالة الإنقاذ البحري الرومانية قولها، إنه تم إجلاء أفراد طاقم السفينة "سيما" البالغ عددهم 12 شخصًا ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في ميناء "سولينا" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وذلك عقب وقوع انفجار على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) قبالة الشاطئ.

 

 أضافت الوكالة الرومانية أن الانفجار وقع في غرفة محركات السفينة، وذلك بحسب المعلومات الأولية.

 قال الطاقم إنه يعتقد أن السفينة اصطدمت بلغم، لكن السلطات الرومانية قالت إنها لم تؤكد بعد سبب الانفجار.

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