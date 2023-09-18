الدفاع الإيرانية تكشف سبب انفجار طائرة مسيرة شمالي البلاد

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الإثنين، السبب وراء الانفجار الذي دوى في مدينة جرجان بشمال البلاد، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقال “المتحدث الرسمي” إنَّ خللًا في منظومة عسكرية كان السبب وراء الانفجار الذي دوى في مدينة جرجان بشمال البلاد.

وتابع نه في أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيّرة في منطقة صحراوية، تعرض أحد هذه الأنظمة لخلل فني وانحرف عن مساره الرئيسي، لافتا إلى أن الحطام سقطت في مدينة جرجان والمنطقة المحيطة بها.

كان مسؤول من إقيلم جولستان قال في وقت سابق إن الجسم الذي سقط كان طائرة مسيّرة وإن مدنيين اثنين أصيبا في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لجسم محترق في أحد الشوارع، وتحطمت نوافذ المتاجر القريبة ولحقت أضرار بالسيارات.

وسُمع في مقاطع فيديو أخرى دوي انفجارات أعقبها سقوط حطام في مناطق أخرى من مدينة جرجان.