شويجو: لا خيار أمام روسيا سوى الانتصار في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أنه ليس لدى روسيا أي خيار آخر غير تحقيق انتصار في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الحكومة تخطط لإرسال المزيد من القوات لمناطق القتال

وقال شويجو إن الحكومة تخطط لإرسال المزيد من القوات لمناطق القتال.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن شويجو قوله إن روسيا تخطط لمناقشة "تعزيز التشكيلات القتالة بالقوات المسلحة بالاتحاد الروسي على حدودها الغربية".

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "التعاون بين موسكو وبيونج يانج يأتي لصالح شعبي البلدين وليس موجها ضد أي جهة أخرى".

وثمن بيسكوف ـحسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاءـ المباحثات الروسية ـ الكورية الشمالية حول سبل تعزيز وتعميق الشراكة والتعاون بين البلدين.

يأتي هذا عقب ساعات من انتهاء القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى شرق روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال هذه القمة الثنائية : "إنها تأتي في وقت متميز لأنها تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين