المرحلة الثالثة | خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة

نتيجة تقليل الاغتراب.. يبحث العديد من طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل"، عن نتيجة تقليل الاغتراب وذلك بعدما تم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمس الثلاثاء بكافة محافظات الجمهورية، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد إعلان نتيجة الاغتراب

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب بعد 72 ساعة من غلق باب التنسيق الإلكتروني.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب:

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط:

https://tansik.digital.gov.eg/application/

الضغط على كلمة استعلام

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري

الضغط على استعلام

تظهر النتيجة للطلاب أمام الشاشة

شروط تقليل الاغتراب

حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة في الكلية المراد التحويل إليها.

استيفاء قواعد القبول بالكلية المراد التحويل إليها.

عملية التحويل تتم لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ورقى.

%10 فقط النسبة المقررة لتقليل الاغتراب بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

وبعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح النهائية والتوجه إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحهم لها وتقديم أوراق قيدهم فيها للعام الدراسي المقبل 2023 -2024، حيث تعد بطاقة الترشيح في هذه الحالة نهائية.

ووزّع مكتب التنسيق 675 ألفًا و54 طالبًا وطالبة من الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، من بينهم 220 ألفًا و924 طالبًا وطالبة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبلغ عدد طلاب الثانوية الذين تم توزيعهم على الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 69 ألفًا و660 طالبًا وطالبة.