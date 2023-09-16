خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وذلك بعدما أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الإستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

إختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة

اختيار نتائج المرحلة الثالثة

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري

كتابة الرقم التأكيدي

الضغط على الخطوة الثانية

تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة للتنسيق

واستهدفت المرحلة الثالثة من التنسيق 2023 الطلاب الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالبا، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50% بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالبا، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالبًا.

بدء المرحلة الثالثة

وقد بدأت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، واستمرت لمدة ثلاث أيام حتي انتهت يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وتم استئناف تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، واستمرت لمدة ثلاث أيام لتنتهي يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023