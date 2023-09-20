مانشستر سيتي يقلب الطاولة على سرفينا زافيزدا ويفوز بثلاثية في دوري الأبطال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على نظيره سرفينا زافيزدا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على إستاد الاتحاد في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأحرز عصمان بوكاري لاعب سرفينا زافيزدا الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة دخل منطقة الجزاء سددها في الدقيقة 46 من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر الشوط الأول .

ومع بداية الشوط الثاني تعادل المان سيتي سريعا بأقدام جوليان ألفاريز بعد صناعة من هالاند لتسكن الشباك في الدقيقة 48 ، ثم أضاف ألفاريز الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة حرة في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 73 سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الثالث من تسديدة رائعة، لينتهي اللقاء بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف.

وبهذا الفوز يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 3 نقاط بجدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري الابطال، فيما يتواجد فريق سرفينا زافيزدا في القاع بدون رصيد من النقاط.