باريس سان جيرمان يستهدف نجم مانشستر سيتي

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي عن تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رحل عدد من اللاعبين المؤثرين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت شبكة "ديفنسا سنترال"، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي أتفق مع إدارة باريس سان جيرمان برحيل مبابي مجانًا خلال الميركاتو الصيفي المقبل مقابل التنازل عن مكافأة الولاء، والتي تُقدر بـ 100مليون يورو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن إدارة البي أس جي برئاسة ناصر الخليفي ستجعل 58 مليون يورو من أموال الدولي الفرنسي للتعاقد مع برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برناردو سيلفا

وأكدت الشبكة أن باريس سان جيرمان كان يريد التعاقد مع برناردو سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رفض رحيل اللاعب.

وشددت "ديفنسا سنترال"، على أن جوارديولا لن يكون عائقًا في انتقال الدولي البرتغالي في الرحيل عن السيتي، وذلك بسبب وجود شرط جزائي في عقد سيلفا، يسمح له بالرحيل نظير 58 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يرغب في التعاقد مع برناردو سيلفا، لكن مغالاة إدارة السيتزين والمشاكل التي عاني منها الفريق بسبب الأزمة المالية حالت دون انتقال اللاعب للبارسا.