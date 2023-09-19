هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ريدستار بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه الذي يواجه نظيره ريد ستار الصربي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدفع بيب جوارديولا بالقوة الضاربة في تشكيلته بحثًا عن إنطلاقة قوية لحامل لقب البطولة وأحد أهم المرشحين لحصد اللقب في النسخة الجديدة للبطولة.

ويضم تشكيل مانستر سيتي كلًا من:

إيدرسون، كايل والكر، روبن دياز، ناثان أكي، رودريجو،برناردو سيلفا، نونيز، فودين، ايرلينج هالاند، جوليان الفاريو.