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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ريدستار بدوري أبطال أوروبا

هالاند مهاجم مانشستر
هالاند مهاجم مانشستر سيتي

 أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه الذي يواجه نظيره ريد ستار الصربي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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 ويدفع بيب جوارديولا بالقوة الضاربة في تشكيلته بحثًا عن إنطلاقة قوية لحامل لقب البطولة وأحد أهم المرشحين لحصد اللقب في النسخة الجديدة للبطولة.

 ويضم تشكيل مانستر سيتي كلًا من:

 إيدرسون، كايل والكر، روبن دياز، ناثان أكي، رودريجو،برناردو سيلفا، نونيز، فودين، ايرلينج هالاند، جوليان الفاريو.

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