برشلونة يكتسح أنتويرب بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بدوري الابطال

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق أنتويرب بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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وسجل برشلونة هدف التقدم الاول بأقدام جواو فيليكس بعدما استلم تمريرة بينية رائعة ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 11 ، ثم أضاف النجم البولندي روبرتو ليفاندوسكي الهدف الثاني للفريق الكتالوني بعد كرة عرضية متقنة من جواو فيليكس ليسدها بقوة في الدقيقة 21 من اللقاء .

وبعد دقيقة واحدة أحرز جيل باتايل لاعب أنتويرب الهدف الثالث للبارسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني نجح جافي من أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 55 ، ثم ضعاف فيليكس النتيجة بتسجيل الخامس من رأسية قوية في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

بهذة النتيجة يتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يأتي أنتويرب في قاع المجموعة بدون أي نقاط.