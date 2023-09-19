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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يضرب أنتويرب بثلاثة في شوط أول مثير بدوري الابطال

برشلونة وأنتويرب
برشلونة وأنتويرب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الشوط الأول متقدما على نظيره فريق أنتويرب بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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ليفاندوسكي يقود هجوم برشلونة أمام أنتويرب بدوري أبطال أوروبا

تقدم البارسا بالهدف الأول عن طريق جواو فيليكس بعدما استلم تمريرة بينية رائعة ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 11.
 

ثم أضاف النجم البولندي روبرتو ليفاندوسكي الهدف الثاني للفريق الكتالوني بعد كرة عرضية متقنة من جواو فيليكس ليسدها بقوة في الدقيقة 21 من اللقاء .

وبعد دقيقة واحدة أحرز جيل باتايل لاعب أنتويرب الهدف الثالث للبارسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة. 

تشكيل برشلونة في الشوط الأول 


حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كوندي، كريستنسن.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس.

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