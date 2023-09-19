يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة ورويال أنتويرب بث مباشر في دوري أبطال آوروبا اليوم، يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا داخل صفوف البارسا، قبل لقاء رويال أنتويرب البلجيكي المقرر إقامته العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

ويبدأ برشلونة مشواره رقم 28 في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي مشترك، والذي يتضمن ظهوره العشرين على التوالي، مع مهمة التحسين بعد الخروج من دور المجموعات خلال آخر نسختين، حيث ينبغي أن يكون ذلك حافزاً كافياً لبدء مشوارهم في المجموعة الثامنة بشكل جيد ضد رويال أنتويرب، وهو الفريق الذي واجهوه آخر مرة في كأس المعارض بين المدن 1965/66.

شهدت تلك المباراة فوز برشلونة بمباراة الذهاب على أرضه بنتيجة 2-0، لكن الانتصارات كانت قليلة ومتباعدة بالنسبة للكتالونيين في آخر ثماني مباريات على أرضهم في دوري أبطال أوروبا (فاز 2، تعادل 2، خسر 4).

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة إذ يطمح الفريق الكتالوني في مواصلة النجاحات التي حققها مؤخرًا، ويذهب إلى أبعد نقطة فى البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات، ويسعى لتحقيق أول 3 نقاط فى المجموعة الثامنة.

ونجح برشلونة فى تحقيق فوز كبير على ريال بيتيس في الدوري الإسباني مؤخرا بنتيجة 5-0 وهي أكبر نتيجة له هذا الموسم، إذ يدخل فريق تشافي المباراة بهدف تحقيق نتيجة كبيرة للمرة الثانية على التوالي.

ويقع نادي برشلونة فى المجموعة الثامنة من دور المجموعات والتى تضم نادي بورتو البرتغالي ونادي رويال أنتويرب البلجيكي ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويتمتع الفريق بنسب غنية باعتباره آخر فريق بلجيكي يصل إلى نهائي إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي عندما فعل ذلك في كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1992/1993، لكن الخروج من مجموعة تضم أيضًا شاختار دونيتسك وبورتو قد يكون أمرًا يحتفل به.

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تحت قيادة مارك فان بوميل، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة كلاعب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يخسر الفريق الزائر في ست مباريات (فاز 4، تعادل 2) لكن مهمته توقفت في إسبانيا.

ما هو موعد مباراة برشلونة ضد إنتويرب في دوري أبطال أوروبا اليوم؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره رويال انتويرب مساء اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال انتويرب في دوري أبطال أوروبا؟

تذاع أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره رويال انتويرب عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.