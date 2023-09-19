اعترافات "صيدلي" متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة

أقر "صيدلي" متهم بالاتجارفي الأقراص المخدرة ، بتحصله على الأقراص المخدرة والمضبوطات التي تم ضبطها معه،من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه "مقيم بالخارج "بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة .

واعترف المتهم بمزاولته لهذا النشاط الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهداف الشقة المشار إليها وعثر بداخلها على (عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صيدلى ومالك شركة أدوية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالى عدد 26 ألف قرص – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – هاتفين محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرارا للجهود الأمنية المبذولة لضبط وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون ،تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاملين لهما معلومات جنائية،،عُثر بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس وسلاح أبيض، في منكقة المرج بالقاهرة وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين ،بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين ،وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

