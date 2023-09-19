تعادل مثير بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا ..

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالندية والإثارة خاصة مع الهجوم المباغت من بوروسيا دورتموند في الدقائق الأولى.

وسدد ماتس هوميلس كرة رأسية علت العارضة، قبل أن يسدد مالين كرة قوية ومباغتة تصدى لها الحارس دوناروما على مرتين بصعوبة.

نجح الفريق الألماني في الحد من خطورة باريس سان جيرمان رغم سيطرة الأخيرة على وسط الملعب.

فرض البي اس جي ضغطاً متقدماً في محاولة للتسجيل واهدر فيتور بيريرا أول فرص الفريق في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تواصلت خطورة باريس سان جيرمان وسدد كيليان مبابي كرة مرت بجوار القائم الأيمن، ثم تصدى حارس دورتموند لتسديدة قوية من عثمان ديمبلي في الدقيقة 40 لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 0-0.