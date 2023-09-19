ليفاندوسكي يقود هجوم برشلونة أمام أنتويرب بدوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي للبارسا والذي سيخوض به مباراته أمام أنتويرب مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، كوندي، كريستنسن.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي برشلونة يقع في المجموعة الثامنة، والتي تضم كلا من أنتويرب، بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني.