ليفاندوفسكي وفيليكس يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام أنتويرب

استقر تشافي مدرب برشلونة على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة أنتويرب البلجيكي، في انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس هجوم برشلونة امام انتويرب، ويفتقد برشلونة خدمات كل من بيدري جونزاليس ورونالد أراخو بسبب إصاباتهما.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أنتويرب

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: جافي، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

وتنطلق مباراة برشلونة وأنتويرب على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت الإمارات ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

ويبحث برشلونة عن انطلاقة جيدة في دوري أبطال أوروبا وتحديدا في دور المجموعات بتد الإخفاق في آخر نسختين بالخروج من دور المجموعات.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الأخيرة من دروي أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني.