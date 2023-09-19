برشلونة يسعى لفك عقدة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

سجلت بطولة دوري أبطال أوروبا، عقدة راسخة لفريق برشلونة الإسباني في السنوات الأخيرة، بسبب عدم مقدرته في تجاوز دور المجموعات، والمشاركة في الدور الـ 16 من البطولة.

ويستهل برشلونة، اليوم، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، باستضافة رويال أنتويرب البلجيكي، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في الجولة الأولى.

وفي آخر موسمين لبلوجرانا في دوري أبطال أوروبا، خرج البارسا من دور المجموعات تحت قيادة المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

وتحدث تشافي في تصريحات للمؤتمر الصحفي قبل انطلاق أولى مبارياته بدوري الأبطال: "هدفنا في الموسم الحالي واضح، وهو التأهل في صدارة المجموعة".

وأضاف: "يجب أن نكون في دور الـ 16، هذا هو هدفنا الرئيسي بعد عامين من الغياب، سنحاول التأهل في صدارة المجموعة".

تشافي

وأكمل تشافي: "في العام الأول لم يكن لدينا ما يكفي للمنافسة، في العام الماضي كان لدينا ما يكفي للمنافسة ولكن النتائج لم تظهر، هذا الموسم نريد أن نحقق القفزة".

وشارك برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 27 مرة، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية في 22 مناسبة، وخرج مبكرًا من البطولة في 5 مناسبات، منها آخر عامين.

ويشارك برشلونة في النسخة الحالية ضمن مجموعة لا تضم فرق النخبة الأوروبية، وتقتصر على فرق متوسطة المستوى، وهي رويال أنتويرب، وبورتو البرتغالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، مما يمنح للفريق الكتالوني لكسر نحسه وللتأهل للأدوار القادمة.