عاجل
أحمد موسى يكشف موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة (فيديو)
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محكمة القضاء الإداري تؤجل شطب عضو سموحة

عمر الغنيمي
عمر الغنيمي

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية نظر الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة النائب عنه، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل، مع إلزام هيئة المفوضين بإيداع تقرير على وجه السرعة قبل الجلسة.

إقرأ أيضًا..

txt

بالمستندات.. اتحاد الطائرة يقبل تظلم زعيم الثغر في تعاقد لاعبين مع سموحة

txt

أعضاء سموحة يطالبون فرج عامر بالرحيل بسبب عقود اللاعبين

وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد من الترشح علي منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاوله منه لمنع المحكمة من قبول دعوي عمر الغنيمي.

إقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس حتى يتم منعه من الترشح وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.

وطلبت المحكمة من محامي نادي سموحة التوقيع على كلامه في محضر الجلسة خاصة وأنه مخالف تماما لما أقرته مديرية الشباب والرياضة، لتقرر المحكمة في النهاية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.

يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.

مواد متعلقة

جلسة تصوير رسمية للاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم لأندية السلة

عقد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.. اليوم

طبيب الأهلي يكشف سبب غياب ثلاثي الفريق عن مباراة المصري

خالد مرتجي يترأس اجتماعا لبطولة الدوري الإفريقي

بعثة سلة الأهلي تصل سنغافورة للمشاركة في مونديال العالم

الأهلي يتعاقد مع تاتيانا بوكان لتدعيم صفوف الطائرة

بالمستندات.. اتحاد الطائرة يقبل تظلم زعيم الثغر في تعاقد لاعبين مع سموحة

السوبر الأفريقي.. تعرف على بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري
الجريدة الورقية