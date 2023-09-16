بالمستندات.. اتحاد الطائرة يقبل تظلم زعيم الثغر في تعاقد لاعبين مع سموحة

قال الكابتن جمال صبرى رئيس جهاز كرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى ان الاتحاد المصرى لكرة الطائرة وافق رسميا على قبول التظلم المقدم من زعيم الثغر بشأن أحقية الاخضر فى اللاعبين محمود منصور وخالد فرج والذى قد أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على صفحته الشخصية عن إنضمامها للنادى بتعاقدهما رسميا وهو ما نعتبره باطلا وفقا لبنود عقد اللاعبين مع الاتحاد السكندرىالذى تقدم بشكوى وتظلم رسمى لإثبات صحة تعاقد منصور وفرج مع الاتحاد

وتابع صبرى مؤكدا على أن قبول التظلم ما هو الا الخطوة الاولى لعودة اللاعبين للقلعة الخضراء رافضا الحديث عن مصير اللاعبين معالنادى فور عودتها

وأختتم رئيس جهاز كرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى حديثه مؤكدا على ان التعاقد مع اللاعبين ليس بنشر بوستات على الفيس بوك ولا بالتصريحات العنترية. ولكن بالمستندات واللوائح والقوانين مؤكدا على أن كرة الطائرة فى مصر ينظمها إتحاد محترم لا يعترف سوى بالحقائق والمستندات